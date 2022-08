Ruben Amorim: "Matheus? Houve fases em que os jogadores estavam doidos para sair do Sporting"

No rescaldo da vitória diante do Rio Ave, o treinador do Sporting confirmou a ausência de Paulinho para o clássico com o F. C. Porto e recordou as palavras do treinador do West Ham.

"As equipas às vezes fazem blocos mais baixos e nós temos algumas dificuldades, é normal, os jogadores têm de sentir o jogo. Podíamos e devíamos ter ido para o intervalo com uma vantagem mais larga. Fomos muito melhores do que na primeira jornada em termos de reação, nunca deixámos o Rio Ave sair. É uma vitória incontestável, mas devíamos ter feito mais golos", começou por dizer Ruben Amorim, abordando ainda uma possível saída de Matheus Nunes.

"Não acredito, hoje em dia já ninguém contrata alguém por marcar golos, isso era antigamente. Quero realçar as palavras do treinador do West Ham, David Moyes, que disse que o miúdo recusou. Isso é um grande sinal para o Sporting. Houve fases em que os jogadores estavam doidos para sair do Sporting, agora têm propostas que lhes mudam a vida e querem ficar. É um excelente sinal, demonstra que as pessoas gostam de estar cá, têm prazer no dia a dia e às vezes abdicam de outras coisas para ficar connosco. Ele sabe bem o que quer, eu também e agora é fechar o mercado", acrescentou, confirmando a ausência de Paulinho para o clássico com o F. C. Porto.

"Não vai estar disponível para o jogo do F. C. Porto. Teremos outros e agora é preparar o jogo para ganhar", concluiu.

O Sporting venceu (3-0), este sábado, o Rio Ave em jogo a contar para a segunda jornada da Liga. Pedro Gonçalves, com dois golos, esteve em destaque. Matheus Nunes também marcou. Com este triunfo, que se seguiu a um empate na estreia em Braga, o clube de Alvalade soma quatro pontos no campeonato e está a dois do Benfica, líder isolado à condição com seis, enquanto o Rio Ave, que voltou este ano ao escalão máximo, ainda não conseguiu pontuar.