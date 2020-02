Rúben Amorim mexe no onze frente ao Rangers

Hoje às 16:12 Facebook

O treinador do Braga, Rúben Amorim, fez duas alterações no "onze" titular para a receção aos escoceses do Rangers, no jogo da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa que se disputa esta quarta-feira.

O avançado espanhol Ruiz saiu para dar lugar a Ricardo Horta, enquanto o brasileiro Wallace, lesionado, foi susbtituido no centro da defesa por David Carmo.

A partida está arcada para as 17 horas, no Estádio Municipal de Braga, e será dirigida pelo árbitro sueco Andreas Ekberg.

Eis os "onzes" titulares:

Braga: Matheus; Bruno Viana, David Carmo, Raúl Silva; Ricardo Esgaio, Fransérgio, João Palhinha e Sequeira; Francisco Trincão, Paulinho e Ricardo Horta

Treinador: Rúben Amorim

Suplentes: Tiago Sá; Vitor Tormena, Ruiz, André Horta, Novais, Rui Fonte e Galeno

Rangers: Allan McGregor, Tavernier, Goldson, Edmundson e Barisic; Arfield, Steven Davis e Jack; Hagi, Kamberi e Kent

Treinador: Steven Gerrard

Suplentes: Foderingham; Ojo, Halliday, Aribo, Kamara, Katic e Stewart