Ruben Amorim muda quatro jogadores no D. Afonso Henriques

Neto, Feddal, Pedro Porro e Marcus Edwards saem do onze e não começam o jogo com o V. Guimarães. Sarabia volta à titularidade.

Gonçalo Inácio, Nuno Santos, Sarabia e Ricardo Esgaio são as novidades no onze do Sporting para o duelo deste sábado, frente ao V. Guimarães.

Em relação ao último jogo, com o Moreirense, Rúben Amorim muda quase meia equipa. Neto e Marcus Edwards começam o jogo no banco, tal como Pedro Gonçalves e Palhinha, que mantêm o estatuto de suplentes. Slimani e Paulinho foram a dupla atacante.

Já Pedro Porro fica de fora das opções devido a um problema muscular na anca direita, de acordo com informação fornecida pelos leões.

Onze do V. Guimarães: Bruno Varela; Rafa Soares, Mumin, Rúben Lameiras, Rochinha, Estupiñan, Alfa Semedo, Jorge Fernandes, Miguel Maga, André Almeida e Tiago Silva.

Onze do Sporting: Adán; Coates, Matheus Reis, Gonçalo Inácio, Ricardo Esgaio, Ugarte, Matheus Nunes, Nuno Santos, Sarabia, Slimani e Paulinho

Em caso de vitória, o Sporting reduz para três pontos a distância para o líder F. C. Porto, que defronta o Boavista nesta jornada.

Fábio Veríssimo será o árbitro do encontro, enquanto Bruno Esteves exercerá as funções de videoárbitro.