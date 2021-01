Rúben Amorim multado por falhar "flash interview"

JN/Agências Hoje às 16:50 Facebook

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, foi multado em 383 euros por faltar à "flash interview" na meia-final da Taça da Liga, anunciou esta quinta-feira o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O treinador dos leões não marcou presença na obrigatória "flash interview" no final jogo, que o Sporting venceu por 2-1, garantindo um lugar na final da competição que será disputada sábado, frente ao S. C. Braga.

O CD da FPF anunciou ainda a abertura de processos disciplinares a Sporting e F. C. Porto, não sendo especificado o motivo, com os dois clubes a serem também multados em 714 euros por atraso no regresso das equipas após o intervalo.