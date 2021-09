Rúben Amorim: "Na primeira parte podíamos ter resolvido o jogo"

Eduardo Pedrosa Costa Ontem às 23:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Na conferência de imprensa após o encontro frente ao F. C. Porto, Rúben Amorim reforçou a ideia que o Sporting foi superior e poderia ter resolvido o jogo na primeira parte.

Rúben Amorim referiu que, pelo que aconteceu na primeira parte, o Sporting poderia ter saído com um resultado mais volumoso. "As ocasiões do F. C. Porto, que não foram ocasiões, surgiram quando perdemos a bola na fase inicial de construção".

"Tivemos mais oportunidades, estivemos melhor e queríamos vencer. Estamos a crescer como equipa e é esse o caminho. O F. C. Porto é uma equipa mais madura, em certos momentos vê-se que está mais habituado a estes momentos", disse Amorim, acrescentando que a Liga dos Campeões vai ser positiva para o Sporting crescer enquanto coletivo.

"O resultado é penalizador pelas oportunidades criadas, tivemos mais oportunidades e não controlámos o jogo como devíamos. O F. C. Porto é uma equipa mais madura, mas na primeira parte podíamos ter resolvido o jogo", explicou. Relativamente às lesões que o plantel tem, Amorim reforçou a ideia de que todos os jogadores fazem falta e de que faltou ao Sporting alguma profundidade de plantel. Apesar disto, a ideia principal que retira é que, em comparação com os clássicos do ano passado, a equipa evoluiu.

"Às vezes dar amarelos para os dois lados é uma forma de segurar o jogo, cada um tem a sua forma de arbitrar. Não sou árbitro, não sei dessa parte e por isso não vou comentar. Não tenho opinião acerca da troca de árbitros, isso é para quem gere o futebol", afirmou.

"Esta é uma equipa que nunca desiste, vai atrás dos resultados em todos os jogos. O importante é vencer o próximo", concluiu, abordando a diferença de quatro pontos para o líder Benfica, acrescentando, em relação ao rival de Lisboa, que não tem visto a equipa encarnada, apenas tem lido as críticas, que "têm sido boas".