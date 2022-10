Ruben Amorim: "Na segunda parte o Santa Clara quis mais do que nós"

No rescaldo do triunfo diante do Santa Clara, o treinador do Sporting, Ruben Amorim, deixou elogios ao clube dos Açores pela boa exibição, principalmente na segunda parte.

"Na primeira parte o Santa Clara esteve bem organizado, muito fechado, mas aí tivemos alguma paciência até chegarmos ao golo. Sabíamos que ia ser complicado. Na segunda, baixámos a intensidade, não se pode facilitar com ninguém. O Santa Clara soube crescer no jogo, muito mérito deles, mas a culpa também é nossa. Na segunda parte, eles quiseram mais do que nós. Talvez não tenha transmitido a seriedade do momento ao intervalo. Quando baixamos a intensidade, ficamos uma equipa normal", começou por dizer Ruben Amorim, explicando ainda a saída de St. Juste.

"O St juste já sentia o músculo carregado. Não fez pré-época, jogou pouco o ano passado e temos de ir indo aos poucos. Não foi uma saída forçada por lesão, mas foi para gerir o jogador. Pela primeira vez não jogámos bem e ganhámos. Hoje tivemos muitos problemas, parabéns ao Mário Silva e ao Santa Clara, fizeram um excelente jogo. Temos de trabalhar porque temos muito para fazer", concluiu.

O Sporting venceu (1-2), este sábado, nos Açores, o Santa Clara em jogo da nona jornada da Liga. Morita, Nuno Santos e Tagawa marcaram os golos do encontro. Com este triunfo, o clube de Alvalade sobe provisoriamente ao quinto posto, com 16 pontos, enquanto o Santa Clara, que somou o quarto jogo seguido sem vencer tem apenas cinco pontos e segue na 16.ª posição, de acesso ao play-off de permanência.