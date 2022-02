Ruben Amorim: "Não acho que seja uma corrida a dois pelo título"

No rescaldo do triunfo diante do Belenenses SAD, Rúben Amorim considerou que o triunfo da equipa de Alvalade foi "justo" e abordou a estreia de Marcus Edwards.

"O Belenenses SAD é uma equipa do campeonato, tivemos sempre o domínio do jogo. Estamos nessa fase, em que qualquer remate é uma decisão. Fomos justos vencedores. Benfica? O nosso foco é no nosso jogo. Ficámos mais próximos do primeiro lugar, mas o que interessava era ganhar o nosso jogo, manter a dinâmica da Taça da Liga. Foi uma boa semana", começou por dizer Ruben Amorim, destacando ainda que, mesmo que não tivessem chegado reforços a Alvalade, acreditava que o Sporting podia chegar ao primeiro lugar.

"Não sabemos se os reforços são suficientes para chegar ao primeiro lugar, só no fim. Já acreditava no primeiro lugar mesmo sem os reforços. O plantel agora sofreu ajustes, é normal. O que fizemos neste mercado já estava pensado, agora temos mais tempo para trabalhar. Estamos mais fortes. Edwards? Estreou-se com poucos treinos. Espero que se divirta, vai adaptar-se bem. O Tabata também entrou bem, o Sarabia, o Pote. Estamos todos preparados para dar o nosso melhor", sublinhou.

Já na conferência de imprensa, Ruben Amorim disse acreditar que a luta pelo título não vai ser apenas entre Sporting e F. C. Porto apesar do mau momento do Benfica.

"Não acho que seja uma luta a dois porque faltam muitos jogos e nós perdemos seis pontos em três jornadas. Isso pode acontecer a qualquer momento, qualquer equipa pode perder pontos. Temos de ter isso na cabeça e entramos concentrados. Não considero que seja uma corrida a dois. Obviamente que a distância é diferente, mas não sabemos o que vai acontecer, e um mau jogo pode condicionar uma equipa e dar alento a outra", concluiu.

O Sporting venceu (4-1), esta quarta-feira, no Jamor, o Belenenses SAD em jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga. Paulinho, em dose dupla, Porro, Abel Camará e Sarabia marcaram os golos. Marcus Edwards estreou-se com a camisola dos leões. Com este resultado, o clube de Alvalade segue no segundo lugar, com 50 pontos, menos seis do que o F. C. Porto, aumentando para seis a vantagem sobre o Benfica, terceiro. Já o Belenenses SAD mantém-se na 18.ª e última posição, com 12 pontos.