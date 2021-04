Rúben Amorim: "Não dou lições de moral"

Rui Farinha Hoje às 13:40 Facebook

Ruben Amorim, treinador do Sporting, comentou nesta sexta-feira as últimas polémicas no futebol português, com epicentro em Moreira de Cónegos, e revelou que não é "exemplo para ninguém".

"Cabe a todos melhorar. Não dou lições de moral a ninguém e quando sou expulso penso sempre que é a última vez. Cada um deve olhar para si. Por vezes não dá jeito falar de resultados e pode ser utilizado como distração, tentarei ser melhor no futuro".

Sem Tiago Tomás e Tabata, lesionados, o próximo duelo realiza-se frente ao Nacional. "Queremos fazer o nosso jogo, com velocidade na frente, temos de estar muito concentrados e com o foco nas bolas paradas".

Apesar dos leões terem seis pontos de vantagem sobre o F. C. Porto, segundo classificado, Ruben Amorim garantiu que ainda não é altura para falar em título. "Festejar campeonato na Luz? Seja onde for terá um bom sabor. O que me dá prazer é ver os jogadores crescerem. O jogo com o Nacional é a prioridade".