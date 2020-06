Rúben Amorim: "Não entrámos bem e é algo que temos de mudar"

JN Ontem às 22:40 Facebook

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, reconheceu que a equipa sentiu algumas dificuldades nos primeiros minutos de jogo na vitória frente ao Belenenses SAD, esta sexta-feira, em jogo da 28.ª jornada da Liga.

"Sabíamos que ia ser muito difícil, o Belenenses tem jogadores muito experientes do meio-campo para a frente, dificulta estes jogos, mas estivemos bem. Não entrámos bem no jogo, tivemos uma ou outra oportunidade para definir melhor e abrir o marcador e reagimos bem", começou por dizer o técnico leonino, continuando: "O Belenenses soube pressionar-nos, o golo nasce disso. Mas o Max e a equipa aperceberam-se de que havia espaço nas costas. É ver onde a equipa adversária está forte. Começámos a ganhar segundas bolas e a empurrar o Belenenses".

Rúben Amorim reconhece que não é a primeira vez que a equipa começa mal um encontro. "Não entrámos bem, já houve um jogo em Guimarães em que não entrámos bem, e é algo que temos de mudar. Jogar no Sporting é isto, os adversários estão sempre muito motivados. Se deixamos correr 10 ou 15 minutos, haverá o dia em que não conseguimos dar a volta. Nem falámos em classificação. Entrámos mal, isto aconteceu em Guimarães também. Não podemos falar do campo, do calor. Num desses jogos conseguimos marcar primeiro, agora não", justificou o treinador dos leões, atirando: "Os jogadores têm de aprender que não podemos dar minutos de folga aos adversários".

O técnico do emblema de Alvalade também evitou fazer considerações sobre ser a melhor equipa após a retoma da Liga. "Não considero a melhor equipa, considero uma equipa muito competente, à procura da sua ideia. Soubemos controlar o resultado, mas não acho que sejamos a melhor equipa. Somos uma boa equipa que será uma grande equipa no futuro", finalizou.