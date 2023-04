Ruben Amorim: "Não fizemos um bom jogo"

Ruben Amorim considerou que o Sporting não fez um bom jogo na vitória (2-1) frente ao Famalicão.

"Não fizemos um bom jogo, sobretudo na primeira parte em que não conseguimos assentar. Marcámos o primeiro golo quando nem estávamos a fazer muito por isso e, na segunda parte, voltámos a marcar mas na nossa melhor fase perdemos uma bola e sofremos. A partir daí complicou-se tudo", começou por explicar Ruben Amorim.

Sobre a substituição de Diomande, o treinador do Sporting revelou uma pequena lesão do defesa central. "O Diomande escorregou e ficou com uma dor, notava-se no rendimento dele. Não queria massacrar aquela zona e substitui-o. Não estava nos melhores dias, mas tinha uma dor que o limitava".

Ricardo Esgaio marcou o primeiro golo pelo Sporting e Ruben Amorim deixou uma "palavra de apreço". "Agora está a jogar ao nível dele, está de parabéns por ser o primeiro golo mas fez um jogo dentro da qualidade que espero dele", referiu o treinador.

Para o resto da época, os objetivos são claros: "Vencer todos os jogos e melhorar. Não é só ganhar, temos de melhor e olhando para este jogo não podemos retirar tanta coisa boa", finalizou Amorim.