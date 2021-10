Ruben Amorim: "Não foi o nosso melhor jogo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:08 Facebook

No rescaldo do triunfo diante do Moreirense, Ruben Amorim admitiu que a exibição dos leões não foi a melhor, mas considerou a vitória justa.

"É uma questão de hábito. Vir de jogos europeu e depois voltar ao campeonato é sempre difícil. Não entrámos bem no jogo, eles podiam ter feito golo, grande defesa do Adán, depois fizemos nós o golo. Podíamos ter feito mais, mas não fizemos um grande jogo", começou por dizer Ruben Amorim.

"Entrámos melhor na segunda parte, fechamos o jogo, 1-0 é sempre perigoso, mas o resultado é justo. Deixámos o Moreirense fazer várias transições. Somos melhores do que isso. Muitas vezes conseguimos manter o jogo no meio-campo adversário, mas houve aqui ou ali alguma desconcentração, o que é normal quando há jogos a meio da semana", acrescentou, destacando a eficácia de Coates.

"Coates é muito decisivo nas bolas paradas, mas o principal é a forma como joga e comanda a equipa. O Paulinho é um jogador importante no Sporting, os adeptos premeiam quem dá tudo pela equipa. Amanhã é voltar aos treinos, recuperar e treinar. Terça-feira há mais", concluiu.

O Sporting venceu (1-0), este sábado, o Moreirense, em Alvalade, em jogo da nona jornada da Liga. Coates marcou o único golo do jogo. Moreirense continua sem conseguir vencer em casa dos Leões. Com este resultado, a equipa leonina igualou o F. C. Porto na liderança provisória da Liga. Já o Moreirense, que tem apenas uma vitória no campeonato, mantém-se no 14.º lugar, com sete pontos.