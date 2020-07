Rúben Amorim: "Não jogámos mal por causa do árbitro"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Sporting garantiu, esta quinta-feira, que ainda não pensa no jogo com o F. C. Porto e abordou a arbitragem da jornada anterior, frente ao Moreirense.

Depois de um empate frente ao Moreirense em Moreira de Cónegos, os leões voltam a entrar em campo esta sexta-feira para defrontar o Santa Clara. Um adversário que, na perspetiva de Rúben Amorim, está a fazer uma época "interessante".

"A ideia do treinador adapta-se bastante aos jogadores. São muito fortes nas transições e será um bom teste à nossa equipa, em várias vertentes, nomeadamente na bola parada. Vamos ser postos à prova em vários fatores. F. C. Porto? Jogamos um jogo de cada vez. Não vou testar nada contra o Santa Clara, que é uma grande equipa. Se nós nos distrairmos, não temos qualquer hipótese. Temos que crescer como equipa, fizemos a pior primeira parte desde que estamos cá. Quero muitos jogos para poder evoluir. Não vou gerir o plantel, quem estiver melhor vai jogar", explicou.

A jornada anterior, frente ao Moreirense, ficou marcada por dois episódios: um alegado desentendimento entre Jovane e Acuña - que Rúben Amorim garantiu ter sido uma situação "normal" - e as críticas do Sporting à arbitragem de Tiago Martins.

"Nem chegou a ser uma discussão, são trocas de impressões normais, é bom sinal. Isto tudo depende das vitórias e das derrotas. Se ganharmos, é porque os jogadores querem ganhar, se perdermos, é porque o ambiente no balneário não é o melhor. São coisas que fazem parte e são normais. Eu já vivi situações muito piores com equipas que ganharam vários títulos. Arbitragem? O Sporting deve ter opinião sobre as coisas. Os erros tiveram influência no resultado, mas não na nossa exibição. Não jogámos mal por causa do árbitro. Teve influencia no resultado? Teve. Teve influência na nossa prestação? Não. E é isso que posso mudar", concluiu.

O Sporting recebe, esta sexta-feira, o Santa Clara na 31.ª jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 19.15 horas.