Ruben Amorim: "Não leio nada, não tenho redes sociais. Estou blindado nesse aspeto"

Em antevisão ao jogo com o Braga, o treinador do Sporting vincou que o jogo na Pedreira será "difícil" e considerou Paulinho "o melhor avançado português".

Depois de três empates nas últimas quatro rondas do campeonato, a vantagem dos leões na liderança da Liga ficou reduzida a quatro pontos e, este domingo, o Sporting defronta o Braga em mais um jogo decisivo para as contas do título. Ruben Amorim sublinhou a dificuldade do encontro mas garantiu uma equipa "preparada".

"Será um jogo difícil contra uma excelente equipa que ainda está na luta, que tem experiência, jogadores experientes, que joga muito bem. Joga em casa, está habituada a estes jogos, num sistema que se adapta ao nosso. É um 4x4x2 em que o Galeno faz de quinto homem no corredor. O jogo pode ser decidido nos pormenores, trabalhámos nisso, já nos defrontámos na Taça da Liga, onde houve um terreno complicado. Mas é um jogo que pode ser decidido nos pormenores. Sabemos da qualidade do Braga", começou por dizer o técnico dos leões.

Após o deslize (2-2) diante do Belenenses SAD, o momento do Sporting tem sido alvo de várias críticas mas Amorim mostrou-se tranquilo uma vez que, segundo o próprio, "não lê nada": "Não faço a mínima ideia do que se tem falado. Tenho zero redes sociais, estou blindado nesse aspeto. Agora, os jogadores, sendo eles novos, com redes sociais, chega-lhes tudo, é uma escolha de cada um, de saber como gerir. Cabe-me dar os conselhos em relação ao que penso, há fases boas e outras menos boas", vincou.

Paulinho também tem sido alvo de críticas - o avançado foi a contratação mais cara da história do clube de Alvalade mas as exibições não têm agradado aos adeptos - mas o técnico fez questão de elogiar o avançado e garantiu que não pretende mudar de sistema de jogo.

"O Paulinho tem de fazer o que tem vindo a fazer. É o melhor avançado português, continua a sê-lo hoje. Está a fazer bem o trabalho, é a minha opinião e, concordem ou não, pode não ser a mais válida, mas é a mais importante porque eu é que meto os jogadores a jogar. Tática? Quando os resultados não aparecem é normal as pessoas duvidarem. Não vou mudar. Se acredito numa coisa, vou continuar até ao fim. É algo bastante óbvio desde o primeiro momento. É porque acredito que este é o caminho, seja o Paulinho ou outros. Estou blindado para as críticas, mesmo que sejam válidas. Mas sou eu o treinador, sou eu quem escolhe. Não gosto de ser condicionado", concluiu.

O Sporting defronta, este domingo, o Braga na 29.ª jornada da Liga. O pontapé de saída na pedreira está marcado para as 20 horas.