Ruben Amorim: "Não me lembro de ocasiões do Estoril"

O treinador do Sporting elogiou, este domingo, a exibição da equipa leonina diante do Estoril e vincou que a vitória dos leões foi justa.

"Foi um jogo difícil, depois de um momento difícil durante a semana. A forma como entrámos, não me lembro de ocasiões do Estoril e é uma boa equipa. Aprendemos com o jogo em Famalicão e queria dar os parabéns aos jogadores por isso. Podíamos ter feito golo na primeira parte, podíamos ter feito na segunda, acabámos por fazer de penálti. Fico contente pelos jogadores. Vivem muito o dia-a-dia. Ainda não passámos por momentos muito maus. Encontrámos um clube que estava à nossa frente, que não tinha nada a perder", começou por dizer Ruben Amorim, deixando ainda elogios a Sarabia, que este domingo se estreou a titular.

"É um jogador muito inteligente. Vai perceber melhor o momento de saltar na pressão. É um internacional espanhol, tem muitos jogos nas pernas. É muito humilde, revela o caráter do Pablo", concluiu.

O Sporting venceu (1-0), este domingo, o Estoril, na sexta jornada da Liga. Porro marcou o golo dos leões.

Com este resultado, o Sporting segue no terceiro lugar, com 14 pontos, os mesmos do F. C. Porto, segundo, e menos um do que o líder Benfica, que recebe o Boavista na segunda-feira. Já o Estoril Praia, que ainda não tinha perdido, caiu para quarto, com 13 pontos.