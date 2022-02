Rúben Amorim: "Não me parece futebol, estamos ali a sofrer…"

JN Hoje às 23:09 Facebook

O treinador sportinguista reconheceu a superioridade do Manchester City, mas mostrou-se orgulhoso dos jogadores: "Temos de ter noção contra quem jogámos".

Rúben Amorim deu a eliminatória como fechada e a eliminação como certa, mas viu coisas positivas na exibição sportinguista, apesar da goleada sofrida às mãos do Manchester City, esta terça-feira, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

"Entrámos bem, com personalidade, mas da mesma forma que íamos à baliza deles, eles iam à nossa e faziam golo. Depois, com os golos, eles aproveitam os espaços e tornou-se mais difícil. Sofremos quatro golos na primeira parte, na segunda foi sofrer junto. Não me parece que seja futebol, estamos ali a sofrer... Mas faz parte do crescimento. Quero dar uma palavra de apreço aos jogadores, mostraram ter um caráter muito grande, e aos adeptos, que demonstraram estar com a equipa", disse o treinador do Sporting, após o encontro, considerando que "o terceiro golo matou-nos".

Rúben Amorim não hesitou em dar a eliminação como certa, mas acredita que os leões vão saber reagir e recuperar deste golpe.

"Acabou o sonho. A eliminatória está feita, agora resta aproveitar, seja a sofrer ou não. Vejo um Sporting unido e os jogadores têm um potencial incrível. Hoje, defrontámos a melhor equipa do Mundo, que gastou o que gastou. Se demos a volta depois dos 5-1 do Ajax, sabemos que podemos voltar a fazê-lo", completou.