Ruben Amorim não pensa na luta pelo título

O treinador dos leões afirmou que a equipa se mantém focada nesta reta final da temporada.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro de sábado, da 32ª jornada, frente ao Marítimo, o treinador dos leões voltou a garantir que não está atento à luta pelo título:

"Temos objetivos nossos que em nada tem a ver com o Benfica e com o Porto. Com o Braga, tem a ver, porque ainda estamos, matematicamente, na luta", vincou o técnico leonino.

Ruben Amorim recusa encarar a reta final do campeonato como uma espécie de pré-época, mas admitiu que pode testar algumas soluções para o futuro, e definiu os objetivos para a receção aos insulares:

"Ganhar, não sofrer golos, aproveitar este jogo para continuar a ver algumas coisas que estamos a trabalhar, para tornar a equipa mais imprevisível. Fizemos uma boa semana de trabalho, e estamos preparados para o jogo", disse o técnico, esta sexta-feira, que espera "melhorar em relação ao primeiro jogo" com o Marítimo, que determinou a derrota dos leões por 1-0, na primeira volta do campeonato, na Madeira.

O treinador dos verdes e brancos revelou que Héctor Bellerín, lateral espanhol que está emprestado pelo Barcelona até ao final da época, vai ser titular, para ser observado em ação pelo técnico. Já Daniel Bragança, médio português que recuperou recentemente de uma lesão grave no joelho, que o deixou de fora da competição por 10 meses, não tem garantia de minutos para o que resta da temporada, uma vez que Amorim, que conta com o criativo "para a próxima época", "não quer arriscar nada".

Relativamente ao clássico da 33ª jornada, entre Sporting e Benfica, o treinador dos leões admitiu que prefere que o Benfica chegue a Alvalade sem o título garantido, na perspetiva de proporcionar aos jogadores a experiência educativa de enfrentar uma equipa forte, na luta pelo campeonato:

"Nos primeiros meses em que estivemos aqui, queria que o F. C. Porto não tivesse sido campeão, para irmos ao Dragão jogar contra uma equipa que lutava para ser campeão, para eles sentirem essa dor, e utilizarem isso no futuro, e essa ideia mantém-se. Quero jogar contra o Benfica na máxima força, volto a dizer o mesmo este ano. Quem for campeão, será, não tenho preferência."

Sobre as movimentações do mercado de transferências, Amorim disse que a sua continuidade no banco do Sporting não depende de entradas ou saídas de jogadores, numa altura em que Manuel Ugarte, médio uruguaio que tem sido essencial para a equipa nesta temporada, é apontado à saída do clube pelo próprio empresário, situação que mereceu o comentário do treinador português:

"É um jogador muito importante. O empresário já disse que poderá sair, e talvez já tenha os 60 milhões (cláusula de rescisão do médio) garantidos. A continuidade do treinador não tem a ver com isso", esclareceu Amorim, que admitiu ter ficado insatisfeito com a venda de Matheus Nunes ao Wolverhampton, perto do final da janela de transferências do verão passado, pela forma como o processo foi conduzido. Ruben Amorim voltou a afirmar que as vendas de jogadores importantes do plantel estarão dependentes de uma eventual qualificação ou não, para a próxima edição da Liga dos Campeões.

À partida para a 32.ª jornada, o Sporting segue na quarta posição da tabela, a quatro pontos do S. C. Braga, que ocupa o terceiro lugar, de acesso às pré-eliminatórias da liga milionária.