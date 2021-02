Ruben Amorim não poupa a pensar no clássico

Rui Farinha Hoje às 19:09 Facebook

O treinador do Sporting, Ruben Amorim, afirmou, esta sexta-feira, que, não vai poupar, diante do Portimonense, os jogadores que estão em risco de suspensão (Coates, Nuno Santos e Matheus Nunes) para o clássico da próxima jornada com o F. C. Porto.

"Não vamos fazer gestão. O próximo jogo é o mais complicado porque é o próximo. Só depois pensaremos no F. C. Porto. Para já essa partida ainda não existe", salientou, em conferência de Imprensa, em Alvalade.

O clássico com os dragões não é, para já, um tema para o técnico. "Importante manter dez pontos de vantagem? Não fazemos essas contas. Vencendo o jogo com o Portimonense já estamos a jogar o próximo. A melhor maneira é vencer e ganhando não dependemos de ninguém".

O responsável sublinhou a importância de manter o foco. "A pressão é igual, temos sempre a mesma responsabilidade. Fomos muito rigorosos no jogo com o Paços, depois do encontro com o Gil Vicente, e sabemos como entrar frente ao Portimonense. Os treinos têm sido bons e é cada vez mais difícil escolher o onze".