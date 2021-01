Rúben Amorim: "Não tenho palavras para a atitude destes jogadores"

JN Hoje às 20:51 Facebook

Em declarações após a vitória frente ao Nacional (0-2), Rúben Amorim aproveitou para deixar rasgados elogios aos seus jogadores.

"Cada vez melhor no entendimento daquilo que o jogo está a pedir. Não tenho palavras para a atitude destes jogadores, tenho um orgulho enorme de ser treinador deste grupo. Agora, são mais três pontos e temos de continuar a trabalhar. Fisicamente estiveram muito bem, são muito bem acompanhados, estavam preparados para um jogo difícil", começou por dizer.

O treinador dos leões abordou ainda a estratégia utilizada para conseguir contornar as condições meteorológicas adversas que se fizeram sentir durante o jogo.

"Sabendo que não se pode jogar da mesma maneira, a favor e contra o vento, quando se está no ataque é melhor bolas mais cruzadas e depois é contar com a inteligência deles. Jogam num clube muito grande e são muito inteligentes. Têm de perceber as características dos colegas, do que o jogo está a pedir e de ser mais fortes dentro do terreno e fomos", referiu.