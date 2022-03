Ruben Amorim não tira nenhum grande da corrida ao título

JN/Agências Hoje às 15:50 Facebook

O treinador do Sporting considerou este domingo, na antevisão ao jogo de amanhã na casa do Moreirense (20.15 horas, Sport TV), que os três grandes do futebol português ainda estão na luta pelo título. Remeteu as contas para o final da época, mas frisou que é preciso ganhar "jogo a jogo".

Ruben Amorim insistiu que "tudo pode acontecer" até final do campeonato e lembrou que os últimos pontos perdidos pela equipa leonina e pelo F. C. Porto nas últimas jornadas "provam isso". "Eu acho que ainda tudo é possível. O Benfica, a meu ver, ainda pode ser campeão, o F. C. Porto pode ser campeão, o Sporting pode ser campeão e há que ganhar jogo a jogo", apontou Ruben Amorim, na Academia Sporting, em Alcochete.

Por isso, o técnico rejeitou pegar já na calculadora, considerou que "com o desenrolar do campeonato torna-se sempre tudo mais difícil", e atirou as contas para o final da época, preferindo manter o foco no próximo adversário. "Não vale a pena estarmos a pensar, porque não sabemos o que vai acontecer nos jogos do F. C. Porto, ou do Benfica ou do Braga. Portanto, é vencer o Moreirense, voltar para casa, preparar o próximo e não fazer mais contas do que isso", salientou Amorim.

De resto, o treinador do Sporting recebeu boas notícias durante a semana, uma vez que "Palhinha recuperou" da lesão que o afastou dos últimos jogos, "o Pote [Pedro Gonçalves] já tinha recuperado durante a semana" e "o Dani [Daniel Bragança] também vai a Moreira de Cónegos".

Amorim reconheceu que, com todos os jogadores recuperados, a equipa fica mais forte e juntou a esse dado as "semanas mais longas" que se avizinham, sem jogos europeus ou de outras competições, o que dá "mais tempo para recuperar jogadores". "Tendo os jogadores todos, vai ser muito competitivo durante a semana. Toda a gente vai querer jogar, o que aumenta a qualidade da equipa. E o que nós temos é de jogar bem, ganhar o jogo, um por semana e no fim faremos as contas", insistiu.

Os minhotos são orientados por Ricardo Sá Pinto, antigo jogador dos 'leões' de quem "toda a gente no Sporting gosta", admitiu Ruben Amorim, que no passado sucedeu ao rival de segunda-feira no Braga, mas o técnico colocou as emoções de fora da equação do encontro. "No outro lado vai estar uma referência do Sporting, mas que é treinador do Moreirense e que vai querer ganhar. Portanto, vai ser mais um jogo de campeonato", sublinhou o treinador dos leões.