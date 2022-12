Ruben Amorim: "Não vamos cair no mesmo erro do caso Matheus Nunes"

Luís Antunes com J.P.G. Hoje às 10:44 Facebook

O treinador Ruben Amorim deseja manter a boa onda dos verde e brancos e conseguir a sexta vitória consecutiva no embate de hoje com o Braga (20.15 horas, Sport TV1), em Alvalade, no qual está em jogo a qualificação para a "final four" da Taça da Liga. Este ciclo vitorioso fica ainda marcado pelo facto de os leões não terem sofrido qualquer golo nos últimos três jogos, ao contrário do que sucedia anteriormente.

"Temos de ser uma equipa pressionante e é muito importante não sofrer. Criamos sempre muitas oportunidade e basta-nos uma para vencer", destacou Amorim, no lançamento do embate, em Alcochete.

No plano estratégico, o técnico confirmou o regresso de Adán ao onze. Morita segue lesionado, Pedro Gonçalves volta ao meio-campo e Nuno Santos deve entrar nas contas iniciais.