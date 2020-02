Rúben Amorim: "No fim, os jogadores estavam de rastos"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:50 Facebook

Rúben Amorim considerou a vitória frente ao Sporting "justa", ainda que a equipa tenha acusado cansaço em alguns momentos do encontro e elogiou Silas: "Foi inteligente. Tivemos dificuldades no início do jogo".

Rúben Amorim só sabe ganhar. Desde que chegou ao comando técnico do Braga, o técnico só somou vitórias e, este domingo, conseguiu a sétima consecutiva, frente ao Sporting. Um mérito que fez questão de partilhar com toda a equipa.

"Quem ganhou foram os jogadores e toda a equipa técnica, não fui só eu. Até onde o Braga pode ir? Não sei. O Silas foi bastante inteligente e tivemos dificuldades no início do jogo, porque eles puseram muita gente na construção. E porque notou-se cansaço na equipa. Mas depois equilibrámos e começámos a ter as nossas oportunidades. Na segunda parte, merecemos. Voltámos a entrar mal mas depois claramente merecemos a sorte do golo. No fim, já não havia tática, os jogadores estavam de rastos e há jogadores que precisam de descansar. Mas eles merecem a vitória. Foi um resultado justo", começou por dizer o técnico, abordando a exibição de Galeno.

"É um jogador com características específicas, gosta de jogar junto à linha. Há jogadores que passam a vida a ser adaptados e eu sei o que isso custa. E não vou fazer isso. A verdade é que ele defendeu melhor do que atacou. Adeptos? Quero agradecer aos que estão. Cabe-nos fazer a nossa parte e os adeptos fazem a parte deles. Estamos felizes com o apoio que temos tido", concluiu.

O Braga venceu (1-0), este domingo, o Sporting na Pedreira, em jogo da 19.ª jornada da Liga. O único golo do encontro surgiu já na segunda parte, por Trincão. Bruno Fernandes, que este sábado se estreou no Manchester United, esteve nas bancadas e o final da primeira parte ficou marcado por um momento tenso entre Galeno e Luís Neto.