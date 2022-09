Ruben Amorim: "Notámos o cansaço, os jogadores não estão habituados"

O treinador do Sporting considerou "justa" o triunfo diante do Portimonense e abordou o calendário apertado do clube de Alvalade.

"Foi um jogo complicado, mas marcar cedo facilitou-nos o jogo. Notámos o cansaço, os jogadores não estão habituados. Dominámos sempre o jogo, controlámos, o Portimonense teve grandes oportunidades. Temos que ser melhores mas foi uma vitória justa", começou por dizer Ruben Amorim, explicando as substituições de Neto e Inácio.

"O Inácio foi gestão, já o conheço bem e quando ele começa a demorar um bocadinho nas ações revela algum cansaço. Também gerimos o Ugarte e Morita, tínhamos que fazer essa gestão para vencer este jogo. Calendário? Temos que nos habituar, é uma questão de hábito, o Pote notou-se que estava bem e o Trincão também, são jogadores habituados a um ritmo diferentes. Os outros têm que se habituar, são as dores de crescimento. Vamos ser competitivos em todos os jogos", concluiu.

O Sporting venceu (4-0), este sábado, em Alvalade, o Portimonense em jogo a contar para a sexta jornada da Liga. Trincão, com um bis, Pedrão, na própria baliza, e Nuno Santos marcaram os golos dos leões. Luís Neto lesionou-se e saiu do relvado em lágrimas. Com este triunfo, o segundo seguido, os leões subiram provisoriamente ao quinto lugar, com 10 pontos, a oito do líder Benfica. Após quatro vitórias seguidas, o Portimonense voltou a perder, mas manteve o quarto lugar, com os mesmos 12 pontos do campeão F. C. Porto, que ainda este sábado recebe o Rio Ave.