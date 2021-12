Ruben Amorim: "O Ajax matou-nos"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:23 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da derrota (4-2) diante do Ajax, o treinador do Sporting admitiu que a equipa verde e branca ainda tem alguma inexperiência e garantiu que vão estar preparados para os oitavos de final.

"Fomos corajosos, mas também um pouco ingénuos. Com o jogo em 1-1, numa saída de bola damos um golo ao adversário. Com bolas fáceis... Eles mataram o jogo aí. Um bocadinho como fizemos no fim de semana. Hoje o Ajax matou-nos, num jogo no qual crescemos. Fico feliz por ter visto este crescimento. Teremos tempo para crescer mais e vamos estar preparados para os oitavos", começou por dizer Ruben Amorim, salientando que a equipa verde e branca, que esta terça-feira alinhou com jogadores que somam menos minutos, tem margem de crescimento.

"Podem melhorar tudo. A ansiedade é normal. Tínhamos de aproveitar o jogo para isso. Os erros são individuais, mas toda a equipa é responsável. Se olharmos aos lances, não foram os miúdos que tiveram ansiedade, que não controlaram a bola. Aqui e li notou-se inexperiência, mas é normal. Podíamos ser melhores. O Sporting perdeu 4-2 com o Ajax e isso fica para a história. Tenho muita esperança nestes miúdos. Imaginar o Dário daqui a dois anos... É isso que faz o Ajax. O Gravenberch joga aqui desde formação, o Neress joga aqui há 3 anos. Vamos dar tempo aos nossos. Temos de ganhar, somos um clube grande, mas temos ganho. Vamos tentar juntar as duas coisas. Às vezes conseguimos, outras não", concluiu.

O Sporting, que já estava apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões, perdeu (4-2), esta terça-feira, diante do Ajax na última jornada da fase de grupos.