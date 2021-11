Ruben Amorim: "O Belenenses SAD - Benfica foi realmente uma vergonha"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:07 Facebook

No rescaldo da vitória diante do Tondela, o treinador do Sporting admitiu que os leões "desligaram" depois do primeiro golo e comentou o jogo entre o Belenenses SAD e o Benfica.

"Vínhamos de um jogo muito difícil [Borussia Dortmund, para a Champions], entrámos bem no jogo mas, depois, com o golo desligámos um bocadinho. Já estive na situação deles e sei como é. Tentámos ser sempre sérios, frente a um Tondela talentoso. Estivemos sempre mais perto do golo, principalmente na segunda parte. Temos de decidir melhor quando temos vantagem numérica no ataque. Vitória justa, mas difícil", começou por dizer Ruben Amorim.

O jogo ficou ainda marcado pela lesão de João Palhinha, que saiu do relvado em lágrimas. Ainda sem saber grandes detalhes sobre a lesão, o técnico considerou que a "incerteza cria alguma ansiedade".

"Palhinha? Vamos ver. Se não puder jogar com o Benfica, é recuperar e joga outro. Nem eu nem ele sabemos o que se passou. Eu acho que ele não sabe bem e a incerteza cria alguma ansiedade. Se tiver de falhar um joguinho ou outro, não há problema", acrescentou.

Já em conferência de imprensa, Ruben Amorim comentou ainda o jogo entre o Belenenses SAD e o Benfica, que terminou aos 46 minutos por falta de jogadores nos "azuis".

"Não pode voltar a acontecer. Um resultado daquela dimensão pode ter influência. Pode ter influência também no prémio de melhor marcador. É uma das coisas que temos de mudar. Não podemos ter grandes noites europeias, e o F. C. Porto, o Benfica e o Sporting a terem as prestações que têm na Europa e depois estragarmos tudo. Toda a gente viu o que se passou, foi realmente uma vergonha. Foi tudo muito estranho no desenrolar dos acontecimentos, não sabíamos se ia haver jogo ou não, temos 38 jogadores, não temos jogadores, foi de facto estranho. Foi muito ingrato para os jogadores e treinadores do Benfica e do Belenenses SAD. A responsabilidade não é dos jogadores nem dos treinadores, é das pessoas que foram eleitas para resolver os seus problemas", concluiu.

O Sporting venceu (2-0) o Tondela, em Alvalade, em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga. Sarabia e Paulinho marcaram os golos. João Palhinha lesionou-se e saiu do relvado em lágrimas.