Ruben Amorim: "O Chermiti não é uma aposta minha, é do clube"

O treinador do Sporting, Ruben Amorim, considerou que o triunfo da equipa de Alvalade em Vila do Conde foi "justo" e abordou a exibição de Chermiti.

"Foi um jogo muito amarrado, com dificuldade em criar desequilíbrios. Na segunda parte, empurrámos o Rio Ave para trás, mas sem capacidade para desbloquear individualmente. Sem conseguir isso, não há muitas oportunidades. Foi um jogo não bem jogado, com muitos duelos. Venceu a equipa que quis mais ganhar o jogo", começou por analisar Ruben Amorim, destacando a exibição de Chermiti, que se estreou a marcar pela equipa principal do Sporting.

PUB

"Eles são todos iguais para mim. Ele não é uma aposta minha, é do clube. A forma como trabalhou, como pressionou o jogo todo, foi sempre o jogador mais fresco para lutar pelas bolas, a ir na pressão, foi por isso que o mantive em campo. Mais que o golo, vale a exibição. Ele ainda está no início, mas enquanto trabalhar como trabalha, estará lá", concluiu.

O Sporting venceu (1-0), esta segunda-feira, em Vila do Conde, o Rio Ave em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga. Chermiti marcou o golo dos leões. Com este resultado, o clube de Alvalade segue no quarto lugar da Liga, com 38 pontos, atrás do Sporting de Braga (43), F. C. Porto (45) e do líder Benfica (53), que tem mais um jogo do que o trio de perseguidores. Já o Rio Ave, que vai numa série de seis encontros sem vencer, ocupa a 13.ª posição, com 21 pontos.