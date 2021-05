Rúben Amorim: "O golo em Braga, do Matheus Nunes, foi muito importante"

JN Hoje às 01:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Rúben Amorim, treinador campeão pelo Sporting, mostrou-se feliz no final da partida com o Marítimo (triunfo por 5-1), que conclui a época de regresso dos leões aos títulos nacionais, elogiou Pedro Gonçalves e descartou ida de João Pereira para a equipa técnica.

"Começámos muito bem, logo com dois golos. Fomos muito sérios. Depois complicámos um pouco o que estava fácil, mas acabámos por fazer um bom jogo. Um jogo competente, sério, merecemos a vitória".

Rúben Amorim também não deixou passar em branco o feito de Pedro Gonçalves. E salientou: "É importante e merecido. Fez uma grande temporada, pelos golos que marcou e pelo que deu à equipa. É um miúdo cheio de talento, de personalidade... estamos muito felizes por ele. Foi alguém que nos custou algum dinheiro, foi um negócio algo criticado e acaba a ser o melhor marcador".

Instado a apontar o melhor momento da época, o técnico leonino teve dificuldade em selecionar apenas um. Ainda assim, disse: "Não sei, é difícil escolher um. O golo em Braga, do Matheus Nunes, foi muito importante".

O treinador adiantou também que o futuro está a ser preparado: "Vamos planear a próxima época, que vai ser muito difícil", completou.

A despedida de João Pereira dos relvados deixou no ar a possibilidade de vir a integrar a equipa ténica de Rúben Amorim, mas este descartou logo a ideia, embora diga estar "sempre pronto para ajudar o amigo".

"Conheço o João desde miúdo, joguei com ele nos infantis no Benfica, as nossas famílias passaram férias juntas, até teve piada ouvi-lo a tratar-me por mister e por você. O João não vai integrar a minha equipa ténica, é difícil entrar nela. Amigos, amigos, negócios à parte. Vai fazer a carreira dele, vai encontrar a sua equipa técnica, estamos cá para ajudá-lo na transição. Tendo um trabalho e uma ocupação já ajuda. Vamos ajudar o João nesta nova vida e ele vai ser muito feliz", finalizou.