Ruben Amorim: "O jogo nunca esteve controlado"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:00 Facebook

O treinador do Sporting admitiu, este sábado, que os leões nunca conseguiram controlar o jogo diante do Famalicão e garantiu não estar preocupado com o mercado de transferências.

"O jogo nunca esteve controlado, mesmo com o Famalicão a baixar as linhas e a não pressionar alto. Foi inteligente nessa estratégia, metemos a bola onde eles queriam. Muita bola interior, quando tínhamos de jogar na largura. Tentámos ir no espaço com algumas movimentações, não tivemos muita precisão nesse tipo de passes, e depois a equipa começa a no controlar o jogo, e o grande problema foi com bola. Não conseguimos impor o nosso jogo. Na segunda parte melhorámos mas, mesmo assim, não conseguimos impor aquela fluidez no nosso jogo, dividimos muitas bolas. O Famalicão estava à espera das transições e foi aí que nos criaram muitos problemas. Tinham muito espaço entre linhas e com jogadores a vir de trás com a bola colocaram muitos problemas à nossa defesa", começou por dizer Ruben Amorim, garantindo que não está ansioso para que o mercado de transferências chegue ao fim.

"Estou mais a pensar no jogo, na forma como temos de jogar, isso é o principal. O que tiver de acontecer, vai acontecer. As equipas são difíceis, os treinadores são inteligentes, temos muito para trabalhar, como tínhamos há uma semana. Não muda nada. Não fizemos um jogo tão bom, pecámos em algumas coisas, temos consciência disso e vamos trabalhar", concluiu.

Famalicão e Sporting empataram (1-1), este sábado, em Famalicão, na quarta jornada da Liga. Nuno Mendes, na própria baliza, e João Palhinha marcaram os golos. Com este resultado, o Sporting junta-se a F. C. Porto e Estoril Praia na liderança do campeonato, com 10 pontos, todos ao alcance de Benfica, que soma nove e recebe o Tondela no domingo, enquanto o Famalicão somou o primeiro ponto na competição e deixou provisoriamente o 18.º e último lugar, subindo ao 16.º posto, com um ponto, tal como Belenenses SAD e Santa Clara, que tem menos um jogo.