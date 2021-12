Ruben Amorim: "O Neto perdeu um pouco a noção, não o pode fazer"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:01 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da vitória diante do Gil Vicente, o treinador do Sporting admitiu que Neto "perdeu um pouco a noção" e considerou a primeira parte do jogo "confusa".

"O Neto vive muito isto e influencia os outros. Perdeu um pouco a noção, não o pode fazer. Sou um treinador com sorte, porque no dia em que o Neto perde um bocadinho a cabeça, nós ganhamos e assim ele já está preparado para a próxima vez. A verdade é que um treinador vai para o intervalo tentando dizer isso ao Neto, que não pode acontecer, e a cara dele retira-nos qualquer tipo de raspanete. Ele está muito pior do que todos, tem de estar, sabe a responsabilidade que tem. Mas assim que olhei para a cara dele, não precisei de dizer nada", começou por dizer Ruben Amorim, sublinhando que a primeira parte foi "muito confusa".

"Não consigo explicar a primeira parte, foi tudo muito confuso, quando levantei a cabeça já estava nos 42 minutos. Expulsão, depois outra expulsão, penálti falhado, o tempo passou a correr. Após o intervalo foi uma adaptação dos dois treinadores. Depois nos temos visto em vantagem, por sermos muitos consistentes, muito sólidos, os nossos jogadores fizeram valer a sua qualidade técnica. Depois do primeiro golo, chamámos muitas vezes o Gil Vicente, tivemos várias bolas em que podíamos ter feito golo, fizemos três, podíamos ter feito mais", concluiu.

O Sporting venceu (0-3), este sábado, o Gil Vicente, em Barcelos, em jogo da 15.ª jornada da Liga. Nuno Santos, Gonçalo Esteves e Daniel Bragança marcaram os golos. Com este resultado, o clube de Alvalade, que somou a 10.ª vitória consecutiva, passou a somar 41 pontos, mais três do que o F. C. Porto e sete do que o Benfica, equipas que têm menos um jogo, enquanto o Gil Vicente, que não perdia há cinco jogos na Liga, se mantém na oitava posição, com 20.