Ruben Amorim, "o novo Mourinho" que faz "maravilhas"

Em vésperas de medir forças com Pep Guardiola, o treinador do Sporting tem merecido destaque na Imprensa inglesa.

O Sporting-Manchester City de terça-feira, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, abriu o apetite da comunicação social de Inglaterra em relação ao homem que mudou o leão e o devolveu aos grandes títulos e aos principais palcos europeus.

Ruben Amorim está em alta e o site "The Sportsman" já o apelida de "novo Mourinho", comparando o impacto de um e outro nos primeiros anos da carreira. Daí que da publicação também faça parte uma fotografia dos dois, tirada em 2018, quando o treinador do Sporting estagiou com "Mou", ainda este estava à frente do Manchester United.

O "The Sportsman" adianta que "o treinador de 37 anos tem feito maravilhas no Sporting Clube de Portugal, recordando que Ruben já chegou a ser "apontado como o futuro treinador do Manchester United".

O artigo sublinha "o incrível progresso" de Ruben Amorim desde que iniciou a carreira de treinador, "especialmente no Sporting", recordando, por outro lado, "quão mal" os leões estavam antes da chegada do atual treinador campeão português, que, agora, "tem a oportunidade de se mostrar frente a Pep Guardiola".