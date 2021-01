Ruben Amorim: "O Palhinha não jogou porque estava completamente desgastado"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:45 Facebook

Após a vitória no Bessa, o treinador do Sporting considerou que a equipa leonina "mandou" no jogo e explicou a ausência de João Palhinha no onze.

"A mandar no jogo estivemos sempre, só não tivemos muitas oportunidades até esse momento. Começámos depois a definir melhor. Podíamos resolver o jogo na primeira parte. Fizemos um excelente jogo. A equipa está de parabéns. Tática do Boavista? Não estávamos à espera, mas adaptámo-nos com naturalidade. Estamos habituados a jogar contra vários sistemas", começou por dizer Ruben Amorim.

O treinador do Sporting surpreendeu ao deixar João Palhinha no banco - estava em risco de falhar o dérbi com o Benfica - e, cinco minutos depois de ter lançado o médio, o camisola seis dos leões viu o quinto cartão amarelo e vai mesmo falhar o duelo de segunda-feira. Em todo o caso, Ruben Amorim garantiu que Palhinha só não jogou de início por estar "desgastado".

"O Palhinha não jogou de início porque estava completamente desgastado. Corre muito. Não jogou porque os outros estão mais frescos. Lance do amarelo? Não quero comentar", concluiu.

O Sporting venceu (2-0), esta terça-feira, o Boavista, no Bessa, na 15.ª jornada da Liga. Nuno Santos e Porro marcaram os golos dos leões.