Rúben Amorim: "O Paulinho tem características que precisávamos"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, defendeu esta quinta-feira, na antevisão da partida com o Marítimo, que a equipa precisa estar concentrada para não ser surpreendida como aconteceu na Taça de Portugal e falou dos reforços.

"O segredo para este jogo é o de sempre: intensidade, concentração e rigor. É relembrar que é a única equipa que nos ganhou este ano em Portugal e que nos eliminou de uma competição que queríamos muito vencer. Temos de ser humildes, saber que temos muita coisa a melhorar, que temos ainda alguns defeitos, mas temos coisas boas e são nelas que nos temos de focar. É ter como exemplo os jogos todos passados", afirmou o técnico.

Rúben Amorim espera um encontro em tudo semelhante ao da Taça de Portugal, na qual os insulares vão dar a iniciativa de jogo aos leões. "O que queremos é jogar da mesma forma, marcar na primeira parte e estar concentrado para não sofrer golos em transições ou de bola parada. O Marítimo tem bons jogadores e não tem responsabilidades", continuou.

O treinador leonino falou também dos reforços que chegaram a Alvalade no mercado de inverno. "Deram bons sinais. O João já conhecia a casa, o Paulinho já conhecia o treinador. O Matheus Reis não conhecia ninguém, mas chegou cheio de vontade. Tem de encontrar o seu ritmo. Esteve muito tempo a trabalhar com a equipa B do Rio Ave e tem de elevar os níveis físicos. Vamos prepará-lo da melhor forma. O João vinha de competir no clube turco, está pronto, e o Paulinho também. Vem do nosso campeonato, conhece o treinador e os jogadores. Foram bons os sinais esta semana", realçou.

Questionado se as caras novas vão tirar lugar aos mais jovens, Rúben Amorim salientou que "são jogadores de qualidade". "Temos o projeto de formar jovens jogadores, mas para isso também precisamos de jogadores experientes. Tentamos conciliar as posições com um jogador mais experiente e outro mais jovem. Também temos oportunidades de negócio. O Joao estava livre, é experiente, é da casa e portanto contratámos. O Paulinho era um jogador que já estava referenciado pelo scouting do Sporting, por todos. Fazia falta à nossa equipa. Não vêm tirar espaço aos jogadores jovens. Vão continuar a ter o seu espaço. Eles tèm de lutar com jogadores muito bons, com exigência. Depende mais deles do que nós. Já demos provas de que, quem estiver melhor, joga", reforçou.

E prosseguiu: "O Paulinho tem características que precisávamos. Já o disse. É o melhor número 9 do país, mas isso não lhe garante nada. Ele sabe disso. Por isso é que está cá. Não é preciso explicar-lhe tudo. Vai haver jogos para todos. Isto é para o projeto do Sporting. O Paulinho vem para aqui para muitos anos. Se calhar por isso é que fomos comprar um jogador tão caro com 28 anos. Queremo-lo aqui durante muitos anos para ajudar os outros a render. Estamos a formar uma equipa para hoje e para amanhã. Os Tabatas, os Tiagos Tomás. Estamos a formar uma equipa para manter. Tudo muda muito de um momento para o outro, mas a ideia é fazer uma equipa para muitos anos. O Jovane já foi importante, já baixou. O Tiago Tomás já jogou na ala, já jogou no meio. Eles vão mudando e dão indicações. O Pote já ficou de fora. Eles têm de lutar pelo seu lugar. Estamos a formar uma equipa para os próximos anos, não é para mudar tudo para o ano. Isto é uma equipa para vários anos".

Dos três reforços, Rúben Amorim conta com dois já para o próximo jogo. "Todos estão disponíveis para ser titulares ou jogar no banco. O Matheus não tem condições físicas para jogar. Os outros estão prontos e vamos colocar os melhores a jogar, como em todos os jogos", garantiu.

O tema Palhinha também foi abordado, mas o treinador do Sporting preferiu contornar as criticas feitas por Rui Costa. "Estou preocupado com o próximo jogo, o Marítimo. O jogo com o Benfica já faz parte do passado. Este clube tem pessoas que se ocupam dos vários assuntos. O nosso assunto é ganhar o próximo jogo, preparar bem a equipa e evoluir os jogadores. É nisso que estamos focados e o resto é o resto", completou.

O Sporting desloca-se ao recinto do Marítimo esta sexta-feira, pelas 19 horas.