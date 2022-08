Ruben Amorim: "O Porro fez penálti quando devia deixar a bola entrar, porque ficámos com menos um"

O treinador do Sporting abordou o lance de Pedro Porro no clássico com o F. C. Porto, que ditou a expulsão do defesa, e garantiu que, apesar da derrota, está "orgulhoso" da exibição dos jogadores do clube de Alvalade.

"Penso que foi mais mérito do F. C. Porto na pressão. Construímos muito de trás. No início do jogo conseguimos, tivemos a bola ao poste, mas depois complicou um pouco. Mas tentámos fazer o nosso jogo. A primeira parte não foi tão bem jogada, mas quisemos sempre jogar. Na segunda parte tentámos ir para cima do F. C. Porto, tivemos várias oportunidades, não conseguimos marcar e os momentos do jogo voltaram a estar contra nós. Mais uma bola direta, um ressalto. o Porro fez penálti quando devia deixar a bola entrar, porque ficámos com menos um. Depois, o Fatawu pode fazer o 2-1 e sofremos outro penálti e isso acabou com o jogo. Mas estou muito orgulhoso do jogo que os jogadores fizeram, porque quiseram ir sempre para cima do adversário. Não conseguimos. Tudo correu mal em termos de timing. Agora é preparar o próximo jogo. Estou muito orgulhoso deles e vamos ao próximo", começou por dizer Ruben Amorim, vincando que foi sempre o Sporting que quis dominar o jogo.

"A verdade é que quisemos ser sempre nós a dominar o jogo. Fizemo-lo durante largos períodos de tempo. Há que fazer essa avaliação muito friamente. Não vai haver baque nenhum, já passámos por momentos mais difíceis, faz parte do campeonato e há muito por jogar. Cinco pontos? Só temos de ganhar o próximo jogo. Não há essa preocupação de olhar para a tabela e os jogadores que não se preocupem com nada. Ganhando o próximo jogo ficamos bem", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-0), este sábado, no Estádio do Dragão, o Sporting em jogo a contar para a terceira jornada da Liga. Evanilson, Uribe e Galeno marcaram os golos. Na segunda parte, o Sporting ficou reduzido, após Pedro Porro evitar um golo dos azuis e brancos com uma defesa com as mãos em cima da linha de golo. Na hora de marcar, Uribe não tremeu e, pouco depois, foi a vez de Galeno, outra vez de grande penalidade, a festejar e a fechar o marcador.