Rúben Amorim: "O Raul Silva não teve a melhor atitude"

O treinador do Braga considerou que deve haver respeito nas vitórias e nas derrotas e, quanto à exibição dos guerreiros no Estádio da Luz, só tem elogios a fazer.

"Para vencer este tipo de jogos é preciso um pouco mais do que ter só estrelinha. Mas o Benfica também a teve, com defesas do Vlachodimos por instinto. Foi um grande jogo, o Benfica percebeu a nossa forma de jogar, mas conseguimos adaptar-nos, com mérito dos jogadores. Realço também que vencemos no Dragão e na Luz com golos de bola parada. Soubemos sofrer quando tínhamos de sofrer, fomos uma equipa muito madura", começou por dizer o treinador depois da vitória dos minhotos frente ao Benfica, no Estádio da Luz.

Já depois do apito final, Raul Silva festejou o triunfo do Braga perto dos adeptos dos encarnados, dando origem a uma confusão no relvado, e viu o segundo cartão amarelo. Atitude que Rúben Amorim condenou.

"O Raul não teve a melhor atitude, mas levou uma pancada do Rúben Dias na primeira parte e estava nervoso. Mas não se deve fazer, deve haver respeitar quando se ganha e quando se perde e temos de manter essa identidade", frisou.

O Braga venceu (1-0), este sábado, o Benfica no Estádio da Luz na 21.ª jornada da Liga. João Palhinha, na sequência de um pontapé de canto, marcou o único golo do encontro perto do intervalo.