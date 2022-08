Ruben Amorim: "O Sporting está cada vez mais saudável"

JN Hoje às 13:43 Facebook

Ruben Amorim, treinador do Sporting, demonstrou total confiança na equipa apesar do arranque menos positivo no campeonato e revelou que "nem viu o sorteio da Champions".

"Eu acho que os sportinguistas têm de olhar para o plano geral. O Sporting tem um plantel jovem e está bem e recomenda-se. Foram vendidos ativos pois está a reestruturar-se. Se tivéssemos 3 vitórias estaríamos a falar de outra forma mas são cinco pontos, mas o importante é estarmos unidos. O Sporting está cada vez mais saudável. É continuar o projeto sabendo que há momentos que estamos a discutir uns com os outros, faz parte", começou por dizer Ruben Amorim.

Sobre a derrota com o F. C. Porto, o técnico dos leões procurou destacar os aspetos positivos.

"Foi uma semana longa, começámos com um vídeo com a história do jogo. Fizemos muita coisa bem. Há pessoas que devem ter uma opinião diferente, que olham muito para o resultado. Eu tento ver quantas situações o F.C. Porto criou, quantas nós criámos, como foram os golos do F.C. Porto, por que é que os sofremos. Foi essa a análise que fizemos. Agora temos o Chaves que tem tantos pontos como o Sporting".

Quanto ao sorteio da Liga dos Campeões, realizado na passada quinta-feira, foi objetivo: "Nem vi o sorteio. Temos um grupo em que todos jogam com linha de 3 e estou certo que quem olhava para o pote 3 queria o Sporting. Vamos ver se vai ser assim no fim", disse.