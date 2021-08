Ruben Amorim: "O treinador devia ter sido mais rápido"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:33 Facebook

O treinador do Sporting considerou, este sábado, que a equipa leonina controlou o jogo e que devia ter mexido na equipa mais cedo.

"Fomos uma equipa muito competente, dominámos na primeira parte e quase todo o jogo. Podíamos ter sido melhores no ataque, faltou-nos alguma energia que costumamos ter, mas até ao golo não houve grande história: o jogo foi dividido, mas com ascendente do Sporting. Depois, marcámos, desligámos um pouco e após a expulsão o jogo só teve um sentido", começou por dizer Ruben Amorim, sublinhando que a equipa acusou algum desgaste físico já reta final do jogo.

"Houve algum cansaço também e o Braga também aprende, já nos conhece, meteu um bloco baixo de dez homens. Mas mérito dos jogadores que aguentaram o resultado. Se tivéssemos tido outra clarividência, podíamos ter feito o terceiro golo. Quando íamos mexer com o Daniel Bragança, houve a expulsão. Quando mexemos, sofremos golo. O treinador devia ter sido mais rápido", concluiu.

O Sporting venceu (2-1) o Braga, este sábado, na segunda jornada da Liga. Jovane e Pedro Gonçalves marcaram os golos dos leões e Matheus Reis foi expulso. Abel Ruiz ainda reduziu nos descontos.