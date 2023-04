Ruben Amorim obrigado a imitar Marinho Peres

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 21:37 Facebook

Treinador brasileiro foi o último a bater uma equipa italiana por diferença de dois golos. Edwards de regresso

O leão está obrigado a repetir uma proeza com 32 anos, se quiser sonhar com a conquista da Liga Europa. Na temporada 1990/1991, nos quartos-de-final da Taça UEFA, os leões defrontaram o Bolonha e, na primeira mão, em Itália, empataram a uma bola, com um golo de Luizinho, perto do final do encontro (88m), a deixar a eliminatória em aberto. Na segunda mão, em Alvalade, os verdes e brancos sentenciaram a eliminatória, com golos de Cadete e Fernando Gomes. Nas meias-finais, o Sporting acabou por ser afastado pelo Inter, com uma derrota por 2-0, em Milão, a ditar o desfecho, depois de um empate por 0-0, em Lisboa.

Marinho Peres foi o último treinador do Sporting a conseguir vencer uma equipa italiana por uma diferença de dois golos, precisamente na eliminatória com o Bolonha. Amanhã, Ruben Amorim terá de repetir esse feito, se quiser manter viva a esperança de vencer a Liga Europa, título que garante a qualificação para a próxima edição da Champions.