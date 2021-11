Ruben Amorim obrigado a mudar defesa do Sporting

Rui Farinha Hoje às 21:04 Facebook

Lesões e ausências condicionam escolhas do técnico, ante o Varzim. Marsà pode ser novidade

Face ao duelo decisivo com o Borussia Dortmund, na Liga dos Campeões, no dia 24, os leões defrontam o Varzim, em Alvalade, na Taça de Portugal, já na próxima quinta-feira, duelo em que Ruben Amorim pode contar com várias ausências de peso no eixo da defesa. Coates e Luís Neto estão lesionados e, por seu lado, Gonçalo Inácio deve também ser baixa, dado que, ao serviço dos sub-21, defronta o Chipre, na terça-feira, em Faro.

Mercê dos possíveis desfalques, o treinador pode ser obrigado a improvisar. Feddal e Matheus Reis são os únicos disponíveis, sendo que Marsà, da equipa B, pode ser a novidade. O defesa espanhol, de 19 anos, ainda não se estreou com a camisola dos leões mas está em equação a sua titularidade.