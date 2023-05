Ruben Amorim obrigado a reinventar o meio-campo

Ugarte vai deixar muitos milhões, mas leva treinador a procurar alternativas

Menos de um ano depois de ter perdido Palhinha e Matheus Nunes a troco de dezenas de milhões de euros, em Alvalade já quase se dá por garantida a transferência de outro médio, também ele com destino quase traçado rumo a Inglaterra. O Chelsea está na dianteira para contratar Manuel Ugarte, o último centro-campista moldado e valorizado por Ruben Amorim, que, desta forma, estará obrigado a repensar outra vez o meio-campo.

Em 2021/22, o uruguaio alternou com Palhinha e Matheus Nunes no "onze" sportinguista - principalmente com o primeiro - e em 2023/24 nenhum deles estará em Alvalade, na sequência de exibições que convenceram os mais endinheirados. No último verão, Palhinha rumou ao Fulham e rendeu 20 milhões de euros, enquanto Matheus mudou-se para o Wolverhampton a troco de 45 milhões; agora, Ugarte deve deixar à volta de 60 milhões de euros nos cofres sportinguistas, valor que depois terá que ser distribuído por outras partes interessadas. Pelo caminho, todos se tornaram internacionais pelas respetivas seleções A, outro aspeto que confirma a queda de Amorim para evoluir jogadores que, curiosamente, atuam na mesma posição em que ele jogou como futebolista.

PUB

Quem permanecerá em Alvalade é Neto, cuja renovação por mais um ano deve ser oficializada esta semana, segundo apurou o JN, apesar dos 35 anos e de ter estado presente em apenas sete jogos nesta época. Já Rúben Vinagre despediu-se do Everton, que representou por empréstimo, e está de volta a Alvalade.