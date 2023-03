Ruben Amorim observa possíveis "reforços" 

Treinador acompanha sete elementos da equipa B.

Com o regresso competitivo agendado apenas para 1 de abril, no duelo com o Santa Clara, Ruben Amorim aproveita a oportunidade para chamar alguns jovens ao trabalho da equipa principal - desfalcada pelos trabalhos das seleções - e que poderão ser aproveitados como "reforços" no futuro.

Ontem, o técnico observou sete elementos da equipa B: João Ferreira, Jesús Alcantar e Chico Lamba (defesas); Miguel Menino e Lamarana Jallow (médios) e Rodrigo Marquês, que renovou contrato recentemente, e Francisco Canário (avançados).