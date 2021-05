Rúben Amorim: "Obviamente que a equipa de futsal nos inspira"

JN Hoje às 17:19 Facebook

Na antevisão ao duelo com o Rio Ave, de quarta-feira, Rúben Amorim não deixou passar a mais recente conquista europeia do clube e anunciou a baixa de Pedro Porro.

Rúben Amorim está perto de devolver o Sporting ao trono do futebol português, 20 anos depois do último título dos leões, mas para o treinador da equipa de futebol é outra equipa que deve ser vista como modelo a seguir no reino do leão, reservando rasgados elogios a Nuno Dias.

"Já estamos habituados, o mister Nuno Dias não facilita a vida a ninguém aqui. Ninguém consegue ganhar o prémio de treinador do ano com ele. O Sporting tem grandes equipas, mas eu acho que a equipa de futsal é a grande imagem do clube neste momento, pelo que ganha, pela forma de estar, pelo seu treinador e obviamente que nos inspira. São, claramente, a grande equipa do nosso clube", elogiou o técnico sportinguista, esta terça-feira, na antevisão ao jogo com o Rio Ave.

Sobre a deslocação a Vila do Conde, Rúben Amorim anunciou que o Sporting estará privado de um dos indiscutíveis ao longo da época: "O Porro não estará disponível e vai ter de ser substituído por outro jogador, mas estaremos preparados", confirmou.

O treinador leonino abordou ainda o castigo que lhe foi atribuído e que voltará a tirá-lo do banco de suplentes, mostrando-se confiante de que esse entrave não prejudicará a equipa.

"Não vou comentar. É tão claro que às vezes mais vale não dizer, está à vista de todos. O que temos de fazer é focar no jogo e em vencer. Temos condições para vencer o Rio Ave com ou sem o treinador no banco", salientou.