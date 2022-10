Ruben Amorim: "Os jogadores contagiaram o treinador e a bancada"

JN Ontem às 23:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador elogia a resposta dos leões frente ao Casa Pia e mostra-se satisfeito pelo regresso às vitórias. "Aproximação ao segundo lugar? O objetivo é ganhar ao Tottenham".

Ruben Amorim enalteceu a reação do Sporting frente ao Casa Pia, no jogo que marcou o regresso dos leões aos triunfos, depois de duas derrotas seguidas e da eliminação da Taça de Portugal.

"Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil e foi tudo o que aconteceu e que prevíamos, mas os jogadores corresponderam ao que nós queríamos, com muita intensidade. Na primeira parte, tivemos várias situações, não conseguimos marcar e sofremos o golo no fim. Na segunda parte, entrámos ainda com mais intensidade e partimos para uma segunda parte muito boa", referiu o treinador do Sporting, no fim do encontro.

PUB

"Queria realçar os meus jogadores, o espírito deles. Não é fácil, uma equipa tão jovem e com jogadores a estrearem-se, e num momento difícil... Hoje foram os jogadores que contagiaram o treinador e contagiaram a bancada. Já tivemos momentos em foi ao contrário, mas hoje, se houve alguém que contagiou foram claramente os meus jogadores", acrescentou.

O triunfo sobre o Casa Pia vale ao Sporting a aproximação ao segundo lugar, algo a que Ruben Amorim não dá muita importância.

"O objetivo agora é ganhar ao Tottenham. Fico feliz por ver uma equipa num momento tão difícil a manter a mesma identidade, a forma como jogamos, a criar oportunidades e não consentir muitas, mesmo assim a sofrer um golo. Tiveram a capacidade de dar a volta. Para mim já fico feliz. Só quero pensar no próximo jogo", completou.