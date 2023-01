Ruben Amorim: "Os jogadores não queriam ir receber as medalhas"

O treinador do Sporting Ruben Amorim considerou que a equipa de Alvalade foi superior e admitiu que os jogadores não queriam receber as medalhas.

"Não saio convencido nem deixo de estar convencido. É difícil encontrar as palavras neste momento. Fizemos um excelente jogo, a primeira parte foi muito boa. Houve aquele azar que resultou no golo do F. C. Porto, mas tentámos sempre jogar. Na segunda parte o jogo acabou aos 75 minutos. Jogámos melhor, criámos mais ocasiões, mas é assim. Depois da expulsão o jogo acabou. Lutámos pela vida, tentámos fazer um golo, mas acabámos por sofrer outro", começou por dizer Ruben Amorim.

Depois do apito final, os jogadores dos leões recolheram imediatamente ao balneário mas acabaram por regressar para receberem as medalhas. Já na conferência de imprensa, Amorim admitiu que os atletas não queriam receber a distinção.

"Temos de ir lá receber as medalhas, foi difícil porque eles não queriam ir, mas era importante que fossem para não se passar a semana a falar disso, mas sim do que se passou no jogo. Depois de receber as medalhas, foi indicado aos jogadores para saírem e foi o que fizeram. Arbitragem? Não vou comentar. Os meus jogadores ficam chateados comigo, eu sei que ficam, mas eu não mudo a minha postura. Fico aqui em cima do muro, porque devia defender os meus jogadores, mas não comento a arbitragem, até porque perdemos. Se eu falasse, iam falar disso a semana toda, mas falem antes dos lances. Têm as imagens, com slow motion, falem dos lances. Fomos a melhor equipa a jogar futebol, mas aconteceu", concluiu.

O F. C. Porto venceu (2-0), este sábado, em Leiria, o Sporting e conquistou a Taça da Liga pela primeira vez. Eustaquio e Marcano marcaram os golos do encontro. Paulinho foi expulso. Os azuis e brancos conseguiram, assim, conquistar o troféu pela primeira vez, na quinta final que disputaram, enquanto o clube de Alvalade, que tinha vencido as duas edições anteriores, continua com um total de quatro troféus, em sete finais jogadas.