Ruben Amorim: "Os jogadores não têm culpa que o treinador mude tudo"

No rescaldo da derrota diante do Benfica, o treinador do Sporting destacou que "não sai feliz" do Estádio da Luz e considerou que a primeira parte do dérbi foi "complicada".

"Foi um jogo complicado, uma primeira parte difícil, na qual poderíamos ter criado mais perigo. O Benfica entrou bem, fez três golos e, depois, conseguimos reduzir. Ao intervalo acreditámos, voltámos a sofrer. Fomos atrás do resultado. Demonstrámos muito o coração e a força que temos", começou por dizer Ruben Amorim.

"Opções? Não, não me arrependi. Faz parte do nosso crescimento, mais vale sofrer agora, que somos campeões, do que sofrer no futuro. Eu é que não ajudei muitos os jogadores, porque mudei muito. Eles portaram-se muito bem", acrescentou o treinador do Sporting, destacando que "não sai feliz" do Estádio da Luz.

"Queríamos manter a invencibilidade. Os adeptos queriam, nós também, mas o mais importante está feito. Estamos a preparar o futuro, e os jogadores não têm culpa que o treinador mude tudo ao mesmo tempo", concluiu.

O Benfica venceu (4-3), este sábado, o Sporting no Estádio da Luz na 33.ª jornada da Liga. Seferovic e Pedro Gonçalves bisaram. Pizzi, Lucas Veríssimo e Nuno Santos também fizeram o gosto ao pé. Foi a primeira derrota dos leões na Liga.