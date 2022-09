Rúben Amorim: "Os meus rapazes foram incríveis"

JN Hoje às 20:56 Facebook

O treinador sportinguista enalteceu a exibição frente ao Tottenham, mas rejeita euforias: "Há três semanas, o Sporting estava em crise".

Rúben Amorim não poupou elogios aos jogadores pela exibição desta terça-feira, no jogo da segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, que o Sporting venceu por 2-0, graças aos golos de Paulinho e do reforço Arthur Gomes.

"Foi uma espécie de confirmar que estamos preparados para estes momentos. Com a diferença de tempo na preparação que houve para o jogo só posso dizer que os meus rapazes foram incríveis. Fico mesmo feliz por todo o clube mas principalmente pelos meus jogadores. Estão de parabéns, deram tudo o que tinham", salientou.

O técnico leonino deitou, contudo, alguma água na fervura. "Não podemos retirar o foco do que é o futebol. Há três semanas o Sporting estava em crise, tudo estava errado e isso pode voltar. Temos de gozar esta vitória, mas amanhã é começar a preparar o Boavista. No futebol as crises estão sempre aí à porta", acrescentou.

Ainda em relação ao jogo com o Tottenham, Amorim também destacou a "maturidade de toda a gente, até dos adeptos".

"A forma como abordámos o jogo, sobretudo na segunda parte, que se notou algum cansaço, requer maturidade da equipa e dos treinadores, que têm de perceber o jogo. Houve maturidade de toda a gente, até dos adeptos, apoiaram-nos desde o início e não se notou ansiedade da parte deles", explicou.