Ruben Amorim: "Os rapazes tiveram um comportamento exemplar"

No rescaldo da vitória frente ao Benfica, o treinador do Sporting considerou o resultado "justo" mas ainda não assumiu a candidatura dos leões à conquista do título: "ainda falta muito".

"Eram três pontos importantes. O jogo era importante até pelos números que foram apresentados ao longo do dia sobre as vitórias do Benfica em Alvalade. Tudo interessa, há coisas importantes para lá do jogo em si, os rapazes tiveram um comportamento exemplar. Foi um jogo dividido em que o Benfica encaixou no nosso sistema, mas fomos justos vencedores. A vitória acabou por surgir num dos últimos lances, mas foi completamente justa", começou por dizer Ruben Amorim, deixando ainda elogios a Matheus Pereira, autor do golo e que jogou no lugar de Palhinha.

"É um miúdo que tem vindo a crescer e hoje fez um excelente jogo. No ano passado muitos deles estavam num nível diferente, cresceram rápido, mas há muita coisa a melhorar. Podíamos ter controlado melhor o jogo ou saído melhor no contra-golpe. São apenas três pontos", acrescentou, desvalorizando ainda os nove pontos de vantagem em relação ao Benfica: "Liderança? É ganhar ao Marítimo. Não muda nada. Se tivéssemos nove pontos de atraso, seria igual", concluiu.

O Sporting venceu (1-0), esta segunda-feira em Alvalade, o Benfica na 16.ª jornada da Liga. Mateus Nunes marcou o único golo do jogo.