Rúben Amorim: "Parabéns ao Ajax, foi melhor, temos de trabalhar"

JN Hoje às 22:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Sporting apontou a inexperiência da equipa como uma das razões para a goleada esta quarta-feira frente ao Ajax, na primeira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, mas deixou palavras elogiosas para os jogadores.

"Sofremos o golo logo no primeiro minuto, depois tivermos de ir atrás da bola junto à baliza deles, eles muito confortáveis nesse jogo e depois sofremos o segundo golo. É uma equipa algo inexperiente, sentimos um pouco o golpe, ainda tentámos dar a volta com o 2-1, mas sofremos o terceiro. No início da segunda fizemos mais um golo que foi anulado por pouco por fora de jogo do Paulinho, que podia ter mudado por completo o jogo e sofremos o 4-1 e depois geriram", analisou o técnico leonino.

E prosseguiu: "Os jogadores da minha equipa foram muito corajosos, tenho muito orgulho neles e gosto de dizer nestes momentos, porque disse para fazer num 5-4-1 e eles não quiseram. Portanto, parabéns ao Ajax, foi melhor, temos de trabalhar e pensar no próximo jogo".

Apesar da goleada, Rúben Amorim diz ter tirado alguns ensinamentos. "Tem que se aprender com esta derrota, principalmente o treinador. Temos de olhar para o jogo e perceber o que fizemos mal. A equipa tem muito coração, os jogadores sofreram muito no campo, tenho orgulho neles, com um resultado muito pesado e lutaram até ao fim. Assim, têm o treinador ao lado deles. Gosto de dizer, nesta alturas, que tenho muito orgulho", finalizou