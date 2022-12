Rúben Amorim: "Paragem foi boa na preparação do presente e do futuro do Sporting"

JN Hoje às 12:54 Facebook

Rúben Amorim, treinador do Sporting, aponta à vitória no jogo com o Marítimo, para a Taça da Liga. Mateus Fernandes e Jovane Cabral estão garantidos no onze inicial.

Rúben Amorim espera que o Sporting continue na senda dos bons resultados frente ao Marítimo, na última jornada do Grupo B da Taça da Liga. "Vamos apresentar equipa muito forte para vencer o jogo e não sofrer golos. Queremos fazer os nove pontos e continuar a vencer jogos. Isso dá-nos confiança para o que vem aí", explicou.

O treinador dos leões garantiu a titularidade de Mateus Fernandes no meio-campo, "porque trabalhou para isso e mereceu", e deixou elogios a Dário Essugo, que "está a crescer muito bem", e a Sotiris, que "teve mais tempo para treinar". No ataque surgirá, também, Jovane Cabral.

Sobre a pausa da Liga para se disputar a fase final do Mundial, Amorim acredita que ela permitiu à equipa "melhorar bastante e o não sofrer golos é prova disso", reforçando que "a paragem foi boa na preparação do presente e do futuro do Sporting".

Questionado sobre se Paulinho recorreu a um psicólogo para melhorar a performance desportiva, o técnico não o confirmou, mas considera a opção natural. "Sou a favor, todos devem utilizar. Os jogadores, com a exposição que têm, devem ter esse apoio, de pessoas qualificadas. Falo de psicólogos, que percebem realmente do assunto. Também procurei essa ajuda no início da carreira de treinador. Se (Paulinho) o fez, fez muito bem. É um acompanhamento numa profissão exigente. A parte mental é importante", disse.

Quanto ao afastamento de Portugal do Mundial, pela seleção de Marrocos, Rúben Amorim admite que a seleção "podia ter chegado mais longe, mas foi eliminada por uma equipa que defende muito bem".

"Sabíamos que ia ser um jogo perigoso e quando fizeram um golo ficou mais difícil", acrescentou, lembrando que "nem sempre a melhor equipa vence, porque é só um jogo". "No futebol, tudo é possível. Comando uma equipa que foi eliminada (da Taça de Portugal) por uma equipa da 3.ª Divisão. Daí achar que o campeonato é o melhor reflexo das equipas, e contra mim falo. No fim, por norma, ganha o mais forte", defendeu.

Neto, St. Juste, Daniel Bragança e Morita, que regressou do Mundial do Catar com mazelas físicas, falham o jogo com o Marítimo, todos lesionados. O encontro realiza-se na terça-feira, pelas 20.45 horas, no Estádio de Alvalade. O Sporting procura carimbar a presença nos quartos de final da Taça da Liga, objetivo que está muito perto de alcançar.