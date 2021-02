Ruben Amorim: "Parece-me difícil que Paulinho vá ao Dragão"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:14 Facebook

O treinador do Sporting considerou, este sábado, o triunfo diante do Portimonense "justo" e justificou a ausência de Paulinho do jogo em Alvalade.

"Estivemos muito bem na primeira parte, a pressionar e o nosso segundo golo aparece assim. Fomos fortes na bola parada, soubemos procurar o espaço, o homem livre. O Portimonense apresentou-se muito baixo, sempre a procurar o Beto na profundidade. Foi uma vitória justa. Na segunda parte voltámos a ter espaço para ter mais bola, mas não conseguimos. Desta vez foi pelo estado de terreno. Podíamos ter feito mais golos, mas a vitória é justa", começou por dizer Ruben Amorim.

A ausência de Paulinho da ficha de jogo causou alguma surpresa e, questionado sobre a não convocatória do avançado, o técnico explicou que o português está "lesionado" e que dificilmente estará apto para o clássico.

"O Paulinho lesionou-se no último treino e, como queria jogar, não disse. Só depois é que se queixou ao médico. Não faço ideia do tempo de paragem, mas parece-me difícil que o Paulinho vá ao Dragão", concluiu.

O Sporting venceu (2-0), este sábado, o Portimonense em Alvalade, na 20.ª jornada da Liga. Leões marcaram os dois golos em quatro minutos e continuam sem qualquer desaire no campeonato.