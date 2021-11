Ruben Amorim: "Passámos aos oitavos, não é normal no Sporting, mas tem de ser habitual"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:59 Facebook

No rescaldo da vitória diante do Borussia Dortmund, o treinador do Sporting deixou elogios à exibição da equipa e vincou que garantir os oitavos da Champions deve passar a ser "normal" em Alvalade.

"Os homens do jogo são os que estiveram em campo e na bancada. Houve um ambiente incrível e soubemos compreender os momentos. O Pote fez os golos, mas os outros fizeram um grande jogo, deram tudo. Os jogadores que entraram ajudaram muito a equipa. Não se pode resumir a um, somos todos, tanto jogadores como adeptos", começou por dizer Ruben Amorim, destacando o crescimento do Sporting na competição, depois de, na primeira jornada, ter sofrido uma goleada (5-1) diante do Ajax.

"A equipa cresceu, adaptou-se. Hoje, jogou contra uma grande equipa, que nos empurrou lá para trás, que até jogou melhor do que na Alemanha. Mas nós também fomos melhores. É um pequeno passo para a ideia do clube. Não muda assim tanto. Estamos nos oitavos, é ótimo, bom para o projeto, mas ainda temos muito para fazer. O jogo com o Ajax foi especial. Começámos a perder, com uma grande equipa que só tem vitórias na Champions. Não éramos a equipa que perdeu 5-1. É esta a nossa imagem. Mesmo em Dortmund fomos mais nós. Estamos felizes pelo apuramento, mas é apenas um pequeno passo. Que os jogadores vivam o momento, sabendo que amanhã há treino. Passámos aos oitavos, não é normal no Sporting, mas tem de ser habitual. Mas para isso, ainda falta muito", concluiu.

O Sporting garantiu, esta quarta-feira, um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões depois de vencer (3-1) o Borussia Dortmund em Alvalade. Há 13 anos que os leões não estavam na fase a eliminar da liga milionária.