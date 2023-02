Ruben Amorim: "Paulinho? Às vezes é difícil manter a calma"

Rui Farinha Hoje às 08:01 Facebook

Ruben Amorim considera anormal a goleada aplicada pelo Sporting ao Braga na Taça da Liga e espera um jogo muito diferente esta noite.

Sporting recebe esta quarta-feira o Braga, em partida muito importante para ambos no que diz respeito às contas de acesso à Liga dos Campeões e também na luta pelo título. Paulinho é baixa, devido a castigo, e a expulsão do avançado na final da Taça da Liga foi motivo para Ruben Amorim enviar uma indireta à arbitragem. "Pode dizer-se que temos de ter mais sangue frio, mas a época não tem corrido bem e alguns atletas não são assim tão experientes. O Paulinho é experiente, mas às vezes é difícil manter a calma", disse o treinador dos leões, em Alcochete, acrescentando que a equipa tem de lutar "contra quem seja pelos resultados".

Na análise à receção aos braguistas, Ruben Amorim desvalorizou o duelo mais recente, na Taça da Liga, em que os leões golearam por 5-0. "Será um jogo diferente, porque foi um resultado anormal para a diferença das equipas. O Braga é uma equipa que está melhor que nós no campeonato. Não estamos nada satisfeitos com os resultados, mas estamos felizes com a evolução da equipa, estamos cada vez melhores", vincou. Ainda assim, apontou uma vantagem ao conjunto liderado por Artur Jorge. "Reforços do Braga? Não são os jogadores que fazem a sua equipa mais forte... São porque ganharam vantagem e porque não têm metade da pressão que os grandes têm", considerou.